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        Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq, Konya'da "Bangladeş Su Nilüferi Günü" etkinliğine katıldı

        Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen "Bangladeş Su Nilüferi Günü" etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 20:26 Güncelleme: 01.06.2024 - 20:26
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        Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq, Konya'da "Bangladeş Su Nilüferi Günü" etkinliğine katıldı
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        Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen "Bangladeş Su Nilüferi Günü" etkinliğine katıldı.

        Etkinlikler kapsamında ilçeye gelen Büyükelçi Haq ve beraberindekiler, tekne turuna katılarak nilüfer bahçesini ziyaret etti.

        Haq, gezinin ardından yaptığı konuşmada, Bangladeş ile Türkiye arasındaki hükümet ilişkilerinin de 50. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

        Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Büyükelçi Haq, "Bangladeş çok uzun ve zorlu bir mücadeleden sonra bağımsızlığını kazandı. Dolayısıyla Bangladeş'e ait herhangi bir simge bizim için çok çok önemli. Bu sembollerden biri de nilüfer çiçeği." dedi.

        Haq, kültürün, insanları birbirine bağlayan en önemli ögelerden birini oluşturduğunu ve ilçedeki etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da kardeş ülke olarak gördükleri Bangladeş ile bağları ve diyaloğu koparmadan, eskiden beri devam eden birlikteliği sürdüreceklerini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından öğrencilerden oluşan koro tarafından müzik dinletisi yapıldı.

        Müzik korosunun "Erik dalı" türküsünü seslendirdiği sırada Büyükelçi Haq ve beraberindekiler ile Belediye Başkanı Bayındır kaşık oyunu oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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