Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq, Konya'da "Bangladeş Su Nilüferi Günü" etkinliğine katıldı

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen "Bangladeş Su Nilüferi Günü" etkinliğine katıldı.

Etkinlikler kapsamında ilçeye gelen Büyükelçi Haq ve beraberindekiler, tekne turuna katılarak nilüfer bahçesini ziyaret etti.

Haq, gezinin ardından yaptığı konuşmada, Bangladeş ile Türkiye arasındaki hükümet ilişkilerinin de 50. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Büyükelçi Haq, "Bangladeş çok uzun ve zorlu bir mücadeleden sonra bağımsızlığını kazandı. Dolayısıyla Bangladeş'e ait herhangi bir simge bizim için çok çok önemli. Bu sembollerden biri de nilüfer çiçeği." dedi.