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        Kulu'da sürücülere 484 bin Türk lirası trafik cezası kesildi

        Konya'nın Kulu ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan yol uygulamalarında kusurlu sürücülere 484 bin Türk lirası para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 10:51 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:51
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        Kulu'da sürücülere 484 bin Türk lirası trafik cezası kesildi
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        Konya'nın Kulu ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından yapılan yol uygulamalarında kusurlu sürücülere 484 bin Türk lirası para cezası kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin, ilçenin çeşitli bölgelerinde 4 gün bıyunca yaptığı gündüz uygulamalarında, trafik kurallarına uymayan, ehliyetsiz kullanan, gürültülü araç kullanan, evrak eksiği olan, drift yapan, ters yönde ilerleyen toplam 202 araç sürücüsüne toplamda 484 bin Türk lirası para cezası uygulandığı bildirildi.

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