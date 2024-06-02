Konya'dan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki

Aliya İzzetbegoviç Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanı İbrahim Günay, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın Al-Shouka bölgesindeki sivilleri ve ibadethaneleri hedef almasını kınadı.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun cami ve mescitleri hedef alarak bölgedeki ezan seslerini susturmayı hedeflediğini kaydederek, "Dünya var oldukça bu ezanlar ki şahadetler kıyamete kadar inleyecek. Hiçbir güç ezanlarımızı susturamayacak." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırılarına dünyanın seyirci kalmasına da tepki gösteren Günay, şunları kaydetti:

"Üç maymunu oynuyorlar. İnsanlığın bittiği noktadayız. Bu vahşetin, bu soykırımın sona ermesi için daha ne kadar çocuğun, annenin, ailenin katledilmesi gerekiyor. Cenab-ı Allah'ın adaleti şaşmaz. Er ya da geç tecelli edecektir. İslam medeniyeti, cami merkezli bir medeniyettir. Camiler sadece birer ibadethane değil, aynı zamanda tarihimizin, edebiyatımızın, örf ve adetlerimizin, kültürümüzün iç içe geçtiği merkezlerdir. Camilerimiz, tevhidin olduğu kadar vahdetin, birlik ve beraberliğin, müminler arasındaki ebedi ve ezeli kardeşliğin sembolüdür."