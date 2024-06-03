Bozkır'dan kısa kısa

Hayırseverler Yavuz Şen ve Hakan Taşkın tarafından bağışlanan ​a​raç, hastaların hizmetine sunul​d​u.

Seminerde, muhtarlara yetki ve sorumlulukları gibi konularda bilgi verildi.

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