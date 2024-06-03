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        Bozkır'dan kısa kısa

        Bozkır Kaymakamlığı tarafından mahalle muhtarlarına hizmet içi eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 10:42 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:42
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        Bozkır'dan kısa kısa
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        Bozkır Kaymakamlığı tarafından mahalle muhtarlarına hizmet içi eğitim verildi.

        Kaymakam Atilla Mete başkanlığında göreve başlayan 52 muhtar için seminer düzenlendi.

        Seminerde, muhtarlara yetki ve sorumlulukları gibi konularda bilgi verildi.

        - Bozkır'da hayırseverlere plaket verildi

        Bozkır Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Gökhan Bilgehan, hastaneye hizmet aracı bağışında bulunan hayırseverlere teşekkür plaketi takdim etti.

        Hayırseverler Yavuz Şen ve Hakan Taşkın tarafından bağışlanan ​a​raç, hastaların hizmetine sunul​d​u.

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