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        Konya'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

        Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki için "Refah için sen de ses ver" etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:13 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:13
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        Konya'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi
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        Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki için "Refah için sen de ses ver" etkinliği gerçekleştirdi.

        Üniversite kampüsünde yürüyüş yapan öğrenciler ve akademisyenler, ilahiyat fakültesi önünde Filistin'e yönelik saldırılara tepki gösterdi, pankartlar ve Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti.

        Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Güneş, öğrencilere gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.

        Başta Filistin'deki olmak üzere zulüm gören tüm mazlum Müslümanların yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirten Güneş, bu zulmü ortadan kaldırmak için imkanları ölçüsünde çabalamaya devam edeceklerini söyledi.

        Boykotu kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Güneş, "Malımızla canımızla ne gerekiyorsa yapmalıyız. Boykotu küçümsemeyelim. 'Bizim burada üç beş kişi toplanıp ses çıkarmamızdan ne olacak' diye düşünmeyelim. Dünyanın her bir tarafında zulme karşı kıyam eden insanları görüyoruz. Zulme karşı kıyam en çok Müslüman'a yakışır. En çok Müslümanlar, mazlumların yanındadır." ifadesini kullandı.

        Güneş, zulme karşı, ilimleriyle, iradeleriyle, mallarıyla ve canlarıyla gösterdikleri duruştan taviz vermeyeceklerini kaydetti.

        Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılan öğrenciler, ardından oturma eylemi yaptı.

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