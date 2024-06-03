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        Konya'dan kısa kısa

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir pastane sahibi Filistin'e yardım kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:55
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        Konya'dan kısa kısa
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        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir pastane sahibi Filistin'e yardım kampanyası başlattı.

        İşletme sahibi Ercan Sırakaya, işletmesinde bugün satışı yapılan bütün ürünlerin Filistin'de yaşanan insanlık dramı için ve orada şehit olan mazlum Müslümanlar için bağış kampanyası başlattıklarını söyledi.

        Sırakaya, "Satışı yapılan ürünlerde nakit para kabul etmiyoruz. Diyanet iban numarasına müşterilerinin havale yapıp dekont göstermesi yeterli." dedi.

        - Kurban bayramı ikramiyeleri için ek protokol imzalandı

        Karapınar Belediyesi kadrolu işçiler ve Karapınar Belediyesi personel limited şirketi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yürürlükte bulunan sözleşmeye ilaveten, bayram ikramiyeleri için ek protokol imzalandı.

        Belediye başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı İbrahim Önal, yapılan ek protokol anlaşmasının belediye çalışanlarına hayırlı olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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