Konya'dan kısa kısa

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir pastane sahibi Filistin'e yardım kampanyası başlattı.

İşletme sahibi Ercan Sırakaya, işletmesinde bugün satışı yapılan bütün ürünlerin Filistin'de yaşanan insanlık dramı için ve orada şehit olan mazlum Müslümanlar için bağış kampanyası başlattıklarını söyledi.

Sırakaya, "Satışı yapılan ürünlerde nakit para kabul etmiyoruz. Diyanet iban numarasına müşterilerinin havale yapıp dekont göstermesi yeterli." dedi.

- Kurban bayramı ikramiyeleri için ek protokol imzalandı