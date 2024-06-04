Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

        Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:29 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

        Ekipler, bazı marketlerde yaptıkları kontrollerde, reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

        Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, denetimlerin ardından gazetecilere, tüketicilerin menfaatine olan denetimleri her gün yaptıklarını söyledi.

        Denetimlerde, etiketlerin olup olmadığı, etiket ve raf fiyatı arasındaki uyum ile etiketlerdeki ayırıcı işaretlerin kontrol edildiğini aktaran Çağlayan, "Bunlardan herhangi birisi eksik olursa 2 bin 200 lira ceza uygulamaktayız. Kurban Bayramı öncesi denetimlerimizi daha da hızlandırmış bulunuyoruz." diye konuştu.

        Alışverişte bu tür sorunları yaşayanlardan "Alo 175" tüketici hattını aramalarını isteyen Çağlayan, mayısta 415 firma denetlediklerini, bunlardan 187'sine 722 bin 276 lira ceza kesildiğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        ChatGPT'de erişim sorunu
        ChatGPT'de erişim sorunu
        İran'da seçime doğru
        İran'da seçime doğru
        Evlilik yıl dönümünde 27 yerinden bıçaklandı!
        Evlilik yıl dönümünde 27 yerinden bıçaklandı!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        El Nino bitti etkisi sürecek (Bu yaz da rekor sıcaklıklar görülecek mi?)
        El Nino bitti etkisi sürecek (Bu yaz da rekor sıcaklıklar görülecek mi?)
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor

        Benzer Haberler

        Konya'da kuzenini silahla yaralayan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası
        Konya'da kuzenini silahla yaralayan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası
        7 aylık bebeğin karnından 400 binde 1 görülen tümör çıktı
        7 aylık bebeğin karnından 400 binde 1 görülen tümör çıktı
        Konya'da Sahib Ata Külliyesi yapılan restorasyonla eski ihtişamına kavuşaca...
        Konya'da Sahib Ata Külliyesi yapılan restorasyonla eski ihtişamına kavuşaca...
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına te...
        Konya'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına te...
        KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi r...
        KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi r...