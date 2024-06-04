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        Kulu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:08 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:08
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        Kulu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi otogar kavşağında D.B. idaresindeki 42 K 5262 plakalı otomobil, yabancı uyruklu H.S.'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

        Kaza sırasında yola savrulan bisiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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