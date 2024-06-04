Kulu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Yaralı burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Kaza sırasında yola savrulan bisiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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