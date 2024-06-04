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        Güneysınır'da sergi açılışı

        Konya'nın Güneysınır ilçesinde"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:12 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:12
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        Güneysınır'da sergi açılışı
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        Konya'nın Güneysınır ilçesinde"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

        Konya'nın Güneysınır ilçesinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düğün salonunda açılan sergide, merkezde eğitim gören kursiyerlerin yıl içinde hazırladığı ürünler sergilendi.

        Sergide yaklaşık 50 kursiyerin hazırladığı, ev tekstili, dikiş nakış örnekleri, çeşitli süs ve hediyeliklerin yer aldığı eşyalar davetlilerin beğenisine sunuldu.

        İki gün boyunca açık kalacak serginin açılışına katılan Kaymakam Oğuz Yiğit ve Belediye Başkanı Ahmet Demir, etkinlikte emeği geçen tüm kursiyer, öğretici ve yöneticilere teşekkür etti.

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