Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de Halk Eğitim Merkezi sergisi açıldı

        Seydişehir Halk Eğitim Merkezinin yıl içinde açtığı kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı sene sonu karma sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:26 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de Halk Eğitim Merkezi sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Seydişehir Halk Eğitim Merkezinin yıl içinde açtığı kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı sene sonu karma sergisi açıldı.

        Açılışta konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayrettin Topuz, yıl içinde 413 genel, 23 okuma yazma, 159 da mesleki kursun açıldığını ifade ederek, bu kurslardan toplam 7 bin 59 kişinin faydalandığını söyledi.

        Açılışa konuşan ilçenin kaymakamı Cevdet Bakkal ise Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde verilen eğitimin amacına ulaştığını açılan yıl sonu sergisinin bunun bir göstergesi olduğunu belirterek, "Çok güzel çalışmalar. Bu kurslar ile toplumumuzun sosyo-kültürel seviyesi, bilgi ve becerilerini artırmaktadır. Bu kursların hazırlanmasına vesile olan milli eğitim müdürümüz, müdür yardımcılarımız, usta öğreticilerimiz ve sabırla kurslara devam eden kursiyerlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Belediye başkanı Hasan Ustaoğlu da halk eğitim kurslarının toplumun her kesimine hitap ettiğini, bireylerin bilgi ve becerilerinin artırılmasına hizmet ettiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa, Antalya ve Muğla'da orman yangınları (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)
        Bursa, Antalya ve Muğla'da orman yangınları (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)
        Kabine toplandı! Masada neler var?
        Kabine toplandı! Masada neler var?
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Uzun yaşamın sırrı 6 saniyelik bir öpücük
        Uzun yaşamın sırrı 6 saniyelik bir öpücük
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        "AI güvenlik sorunları çözüm bekliyor"
        "AI güvenlik sorunları çözüm bekliyor"
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!

        Benzer Haberler

        Güneysınır'da sergi açılışı
        Güneysınır'da sergi açılışı
        Seydişehir'de bisiklet günü etkinliği
        Seydişehir'de bisiklet günü etkinliği
        Konya'da Dünya Bisiklet Günü'nde etkinlik düzenlendi
        Konya'da Dünya Bisiklet Günü'nde etkinlik düzenlendi
        Kulu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Kulu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        'Fahiş fiyat denetimlerinde en sık karşılaşılan sorun, raf fiyatı ile kasa...
        'Fahiş fiyat denetimlerinde en sık karşılaşılan sorun, raf fiyatı ile kasa...
        Konya'da marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        Konya'da marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı