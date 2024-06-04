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        Konya'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 19:13 Güncelleme: 04.06.2024 - 19:13
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        Konya'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Annesiyle Alaylar1 Mahallesi'ndeki bir parkta oynayan anasınıfı öğrencisi Talha A. (7) sahipli tasmalı bir köpeğin saldırısına uğradı.

        Yüzünden ve boynundan yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Talha A'yı Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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