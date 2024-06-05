Konya'da "Mercek-20" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Konya'da 225 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği "Mercek-20" operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Konya'da 225 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği "Mercek-20" operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını belirtmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.