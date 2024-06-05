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        Konya'da motosiklet devrildi, 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:46 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:46
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        Konya'da motosiklet devrildi, 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.Ş'nin kullandığı 07 BDU 534 plakalı motosiklet, Atataürk Caddesi Eski Jandarma Kavşağı'nda devrildi.

        Kazada sürücü ile motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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