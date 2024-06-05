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        Konya'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:00
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        Konya'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü
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        Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın hasara neden oldu.

        Deniz A, idaresindeki 42 M 4949 plakalı kamyonetin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle Ankara-Konya kara yolunun 113. kilometresinde yangın çıktı.

        Ekmek yüklü aracını emniyet şeridine park eden sürücü, itfaiyeden yardım istedi.

        Olay yerine gelen ekiplerce, söndürülen yangında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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