Konya'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Deniz A, idaresindeki 42 M 4949 plakalı kamyonetin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle Ankara-Konya kara yolunun 113. kilometresinde yangın çıktı.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın hasara neden oldu.

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