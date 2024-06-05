Konya'da engelli kişinin cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği şüphelileri takibe aldı. Polisi fark ederek kaçmaya başlayan C.U. (24) ve A.K. (23), kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Sahibiata Mahallesi'nde engelli bir kişinin cep telefonunu çalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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