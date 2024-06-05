Konya'da Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattının 2. etap protokolü imzalandı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü arasında, Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattının 2. etap devir protokolü imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taş Bina'da düzenlenen törende, raylı sistem yatırımlarının kentin en önemli gündemlerinden olduğunu söyledi.

Seçimlerin hemen ardından, hattın 1. etabının temel atma törenini gerçekleştirdiklerini, çalışmaların başladığını aktaran Altay, "Şehir Hastanesinden başlayıp Aslım Caddesi'nden devam eden 11,2 kilometrelik hattın yapımını üstlenmiş bulunuyoruz. Bugün protokolünü yapacağımız kısımla birlikte hat, 1. etaptan başlayarak Aslım Caddesi, Aksaray yolu, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Halil Ürün Caddesi ve stadyuma kadar devam edecek." diye konuştu.

Konyaray ve diğer yatırımlarla beraber, tüm sanayi alanlarını kapsayacak bir toplu taşıma hattı oluşturmayı da hedeflediklerini vurgulayan Altay, şöyle konuştu:

"Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattının 2. etap hattının uzunluğu 10 kilometre. İnşallah tamamlandığında yeni stadyumdan başlayarak şehir hastanesine kadar 21,1 kilometrelik yeni bir raylı sistem hattına kavuşmuş olacağız. İklim değişikliğinin etkilerini yaşadığımız bugünlerde raylı sistem hatlarına geçerek karbon emisyonunun azaltılması konusunda önemli bir adımı da atmış oluyoruz. En kısa sürede Alaaddin-Konya Teknik Üniversitesi hattının projeleri tamamlandığında o kısma da başlayacağız. Akabinde, Alaaddin-Necmettin Erbakan Üniversitesi Kampüsü hattına ve son olarak Ahmet Özcan-Fetih Caddesi hattına başlayacağız."