Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da tarlada kadın cesedi bulunması olayına ilişkin 7 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Karapınar ilçesindeki tarlada bir kadının cesedi bulunması olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:47 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da tarlada kadın cesedi bulunması olayına ilişkin 7 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Karapınar ilçesindeki tarlada bir kadının cesedi bulunması olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yelekli Mahallesi'ndeki tarlada H.K'nin (42) cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, çalışma sonucu olaya ilişkin 4'ü yabancı uyruklu 7 kişiyi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"

        Benzer Haberler

        Konya'da Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattının 2. etap protokolü imzalan...
        Konya'da Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattının 2. etap protokolü imzalan...
        Konya'da engelli kişinin cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı
        Konya'da engelli kişinin cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı
        Konya'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da motosiklet devrildi, 3 kişi yaralandı
        Konya'da motosiklet devrildi, 3 kişi yaralandı
        Ekmek dağıtım kamyoneti alev alev yandı
        Ekmek dağıtım kamyoneti alev alev yandı
        Yolda yürüyen kişinin cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı
        Yolda yürüyen kişinin cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı