Konya'da tarlada kadın cesedi bulunması olayına ilişkin 7 şüpheli yakalandı
Konya'nın Karapınar ilçesindeki tarlada bir kadının cesedi bulunması olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Karapınar ilçesindeki tarlada bir kadının cesedi bulunması olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yelekli Mahallesi'ndeki tarlada H.K'nin (42) cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma sonucu olaya ilişkin 4'ü yabancı uyruklu 7 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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