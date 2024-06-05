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        Konya'da iki kız kardeş farklı yerlerde ölü bulundu

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, birlikte yaşayan 2 kız kardeş farklı yerlerde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:34 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:34
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        Konya'da iki kız kardeş farklı yerlerde ölü bulundu
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, birlikte yaşayan 2 kız kardeş farklı yerlerde ölü bulundu.

        Malazgirt Mahallesi Eyüpsultan Caddesi'nde oturan Ş.B, yaşadığı sitenin bahçesinde hareketsiz halde bulundu.

        Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde Ş.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis, Ş.B'nin evinde yaptığı incelemede de bu kadının kardeşi G.B'nin cesedini buldu.

        Birlikte yaşayan kardeşlerin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.

        Ekipler, ölüm nedenini araştırdığı kardeşlerin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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