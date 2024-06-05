Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, kurum binasındaki serginin açılışında, "Önümüzdeki dönemde bu kurslarımızın hem sayısını hem de niteliğini zenginleştirerek devam edeceğiz. Buradaki amaç, vatandaşlarımızın kabiliyetlerini ortaya çıkarmak, yeni kabiliyetler kazandırmak ve bunu ekonomik olarak bir kazanca çevirmektir."ifadesini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mevlüt Bakır da son bir yılda kurum tarafından açılan 358 kurstan 6 bin 791 kursiyerin faydalandığını belirtti.