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        Bozkır'da yıl sonu sergisi açıldı

        Konya'nın Bozkır ilçesinde halk eğitim merkezinde yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:22 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:22
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        Bozkır'da yıl sonu sergisi açıldı
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        Konya'nın Bozkır ilçesinde halk eğitim merkezinde yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kurumun okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Bozkır Kaymakamı Atilla Mete ve kurum müdürleri katıldı.

        Bozkır Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Balcı, açılışta, "Kurumumuz bünyesinde düzenlediğimiz 96 kursumuzda 2 bin 984 kursiyerimize hizmet verdik. Bunun dışında lise ve açık ortaokul öğrencilerimiz eğitim aldı." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından ilçe protokolünce açılışı yapılan sergi gezildi.

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