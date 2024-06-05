Bozkır'da yıl sonu sergisi açıldı

Bozkır Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Balcı, açılışta, "Kurumumuz bünyesinde düzenlediğimiz 96 kursumuzda 2 bin 984 kursiyerimize hizmet verdik. Bunun dışında lise ve açık ortaokul öğrencilerimiz eğitim aldı." ifadesini kullandı.

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