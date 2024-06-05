Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan Karapınar'ı ziyaret etti

Ziyarette ilçesinin sanayi bölgeleriyle ilgili mevcut durumu ve yatırım planları değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunuldu.

Oruç Baba İnan ziyaretinde, Konya Orta Anadolu Projesi (KOP) Başkanı Murat Karakoyunlu, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri İhsan Bostancı, İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarlı ve belediye meclis üyeleriyle görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Konya'nın Karapınar ilçesini ziyaret etti.

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