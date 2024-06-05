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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan Karapınar'ı ziyaret etti

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Konya'nın Karapınar ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:22 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:22
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan Karapınar'ı ziyaret etti
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Konya'nın Karapınar ilçesini ziyaret etti.

        Oruç Baba İnan ziyaretinde, Konya Orta Anadolu Projesi (KOP) Başkanı Murat Karakoyunlu, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri İhsan Bostancı, İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarlı ve belediye meclis üyeleriyle görüştü.

        Ziyarette ilçesinin sanayi bölgeleriyle ilgili mevcut durumu ve yatırım planları değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunuldu.

        Belediye Başkanı İbrahim Önal, ilçenin potansiyelini ve sanayi alanındaki olası yatırım fırsatlarını Bakan Yardımcısı Inan'a detaylı biçimde anlattı.

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