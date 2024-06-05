Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        BM Heyeti, Dünya Çevre Günü kapsamında Kalyon Karapınar GES'i ziyaret etti

        Konya'da Dünya Çevre Günü kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:50 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        BM Heyeti, Dünya Çevre Günü kapsamında Kalyon Karapınar GES'i ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da Dünya Çevre Günü kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) ziyaret etti.

        BM'nin 3. Bölgelerarası Kentler Zirvesi kapsamında Kalyon PV (Kalyon Fotovoltaik Güneş Teknolojileri Fabrikası) ev sahipliğinde, BM İnsan Yerleşimleri Programı Gençlik Danışma Kurulu'nun katılımıyla "Dünya Çevre Günü Gençlik Paneli 2024: Sürdürülebilir Geleceği Birlikte Tasarlamak" etkinliği düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında, Kalyon Karapınar GES kurulmadan önce, Türkiye'nin en kurak alanlarından olan arazide, güneş enerjisi panellerinin altında kaldığı için ortaya çıkan gölge ve buharlaşmanın azalmasıyla oluşan otlarda, koyunlar otlatıldı.

        Kalyon PV, tarafından arazinin koyun otlatmaya uygun hale geldiği ve bölge halkının burada koyunlarını otlatabileceği bilgisi verildi.

        Kalyon PV yöneticileri, Ankara'da tamamı Türk sermayeli ve yüzde 90’a varan yerlilik oranıyla ürettiği güneş panellerinin küçük bir tohumdan başlayıp Karapınar'da devasa bir enerji üretim tesisine dönüşen başarı öyküsünü BM heyeti ile paylaştı.

        Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, Karapınar GES'te inşa edilen SKADA binasında panelin açılışında yaptığı konuşmada, panelin, gençlerin çevre sorunlarına dair duyarlılığını artırırken, onların bu alandaki çözüm önerilerini ve projelerini ortaya koymaları için önemli bir platform sağladığına dikkati çekti.

        Sürdürülebilir bir geleceğin inşasında gençlerin rolünün kıymetli olduğunu söyleyen Kalyoncu Şeherli, "Burada 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki arazide bulunan panelleri çalışıyor olarak, elektrik üretiyor olarak görmek, hayalini kurduğumuz bu binanın içerisinde hep birlikte, burada var olmak gerçekten çok gurur verici." dedi.

        Kalyoncu Şeherli, panelin, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı atılacak adımlar, kirliliğin azaltılması, temiz enerjiye geçişin hızlandırılması, biyoçeşitlilik kaybının önüne geçmek için ekosistemlerin korunması ile restorasyonu konusunda yenilikçi projelerin ve politikaların desteklenmesi gerektiği gibi pek çok konunun masaya yatırılması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, ziyaretleri dolayısıyla BM heyetine teşekkür etti.

        Video konferans yolu ile panele katılan BM Habitat Genel Sekreter Yardımcısı ve İcra Direktör Vekili Michal Mlynar da Birleşmiş Milletler Habitat olarak çevresel ayak izini azaltmayı amaçladıklarını belirterek, "Sıfır Atık projesini hayata geçirdikleri için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bizi ağırladıkları için Kalyon PV'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        - "Karapınar GES yıllık 1,7 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçiyor"

        Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Murtaza Ata da gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakma kaygısı taşıdıklarını söyledi.

        4 yıllık bir süreçte güneş enerjisinin verimini sanayiden tarıma hayatın her aşamasına taşıyarak küresel rekabette öncü bir rol üstlenir duruma geldiklerini belirten Ata, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki güneş enerji santralinden biri olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali hakkında bilgi verdi.

        20 milyon metrekare alanın kurulumunda kullanılan yaklaşık 3,5 milyon güneş panelinin Kalyon PV'de üretildiğine dikkati çeken Ata, şöyle konuştu:

        "Bu projeyle aynı zamanda stratejik bir ürün olan güneş panellerinin yerel olarak üretilmesinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Bu tesisimiz yılda 3 milyar kilovat saat elektrik üretiyor. Bir özelliği daha var, güneş panellerimiz güneşi izliyor, takip ediyor. Sabah güneş doğarken güneşe doğru dönüyor ve akşam batana kadar güneşi takip ediyor. Böylelikle bu yaptığımız yatırımda normal, sabit güneş paneline kıyasla yüzde 15 daha fazla elektrik üreterek kullandığımız kaynakları çok daha etkili bir şekilde değerlendirmiş oluyoruz ve 3 milyar kilovat saat elektriği üretirken yılda yaklaşık 1,7 milyon ton karbon salınımına da engel olmuş oluyoruz."

        Kalyon Holding CEO'su Mustafa Koçar ise daha yaşanabilir bir dünya, daha iyi bir geleceği bugünden inşa etmek için gençlerin katılım ve katkılarının önemine inandıklarını söyledi.

        Koçar, önemi her geçen yıl biraz daha iyi anlaşılan 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle, Birleşmiş Milletler ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğnu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşüyor
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi
        Down sendromlu öğrenciye şiddet: Dövdü, yerde sürükledi
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Yine benzer kaza! Genç bisikletli kaza kurbanı oldu
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Gözlükten kurtulmak isterken görme yetisini kaybetti
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        Kahreden uçak kazasından yeni görüntü!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu!
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kübra Kalyoncu Şeherli: Çevre ve iklim dostu güneş panellerimiz 2 bin 600 f...
        Kübra Kalyoncu Şeherli: Çevre ve iklim dostu güneş panellerimiz 2 bin 600 f...
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan Karapınar'ı ziyaret etti
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan Karapınar'ı ziyaret etti
        1 çocuk annesi evinde ölü bulundu; eşi ve 5 Afgan gözaltında
        1 çocuk annesi evinde ölü bulundu; eşi ve 5 Afgan gözaltında
        Konya'da İmam Hatip Şenlikleri düzenlendi
        Konya'da İmam Hatip Şenlikleri düzenlendi
        Bozkır'da yıl sonu sergisi açıldı
        Bozkır'da yıl sonu sergisi açıldı
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa