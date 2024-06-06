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        Konya'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ile Seydişehir ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:16
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        Konya'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Kulu ile Seydişehir ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

        Kulu'da Necati Köse idaresindeki 42 ACN 213 plakalı otomobil, Konya - Ankara kara yolu hastane kavşağında Hasan Yüzük'ün kullandığı 70 AJ 788 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile 42 ACN 213 plakalı otomobilde bulunan Eşe Köse yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

        - Seydişehir'de trafik kazası

        Seydişehir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Yaşar C'nin kullandığı 42 NS 492 plakalı otomobil, Seyitharun Bulvarı Belediye kavşağında çarpıştı.

        Mehmet Adıgüzel'in kullandığı 07 ACJ 053 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada yaralanan otomobil içindeki Sumeyye C., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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