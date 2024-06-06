Kadınhanı'nda okul bahçesinde yakalanan yılan ormana bırakıldı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte itfaiye ekiplerine birçok mahalleden yılan ihbarı gelmeye başladı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte itfaiye ekiplerine birçok mahalleden yılan ihbarı gelmeye başladı.
Son olarak ilçe merkezinde bulunan 15 Temmuz İlk Öğretim Okulu bahçesinde görülen yılan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'na bağlı ekiplerce yakalandı.
Ekiplerin zarar vermeden yakaladığı yılan, daha sonra götürülerek ormana bırakıldı.
Konu hakkında gazetecilere bilgi vere İtfaiye Müdürü Hüseyin Ekici, havaların ısınmasından dolayı yılan ihbarlarının ilçede çoğaldığını, yakalanan hayvanların zarar görmeden normal yaşam alanlarına tekrar bırakıldığını söyledi.
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