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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kentte yapılan çevre yatırımlarını anlattı

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentte hayata geçirilen çevre yatırımlarını paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:27 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:27
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kentte yapılan çevre yatırımlarını anlattı
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentte hayata geçirilen çevre yatırımlarını paylaştı.

        Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Konferans Salonu'nda gazetecilere, kentte hayata geçirilen çevre yatırımları ve su tasarrufu konusunda yürütülen çalışmaları anlattı.

        Çevrenin korunmasının önemine işaret eden Altay, şöyle konuştu:

        "Her bir ağacın, her bir su damlasının kıymetini bilmek ve gereken özeni göstermek hepimiz için bir tercih değil, mecburiyettir. Çevremize duyarlı politikalar geliştiriyor, küresel iklim değişikliğiyle mücadelemizi en etkin şekilde yürütüyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda Endonezya'da düzenlenen 10'uncu Dünya Su Forumu'nda suyun korunması, sürdürülebilir kullanımı ve adaletli dağıtımı konusuna dikkati çektim. Özellikle eli kanlı çocuk katili Netanyahu yönetiminin Gazzeli kardeşlerimizi su ve gıdadan mahrum bırakması, toplantıda altını çizdiğim en önemli hususlardan biriydi. Buradan sadece, siyasi varlığını çocuk cesetleriyle korumaya çalışan, kanla beslenen katil Netanyahu ve ekibini değil, bu katliama ses çıkaramayan sözde medeni devletleri ve teşkilatları da bir kez daha şiddetle kınıyorum."

        - 718 ton atık geri dönüşe gönderildi

        Altay, Emine Erdoğan'ın himayesinde ülke genelinde başlatılan Sıfır Atık çalışmalarını kentte etkin olarak uygulanması için çalıştıklarını, bu kapsamda da son 5 yılda 32 bin 701 litre atık yağ, 48 ton atık pil ve toplamda 718 ton geri dönüşebilir atığın ekonomiye kazandırıldığını kaydetti.

        Beyşehir Gölü, Meke Gölü ve Tuz Gölü'nü korumak ve eski ihtişamına kavuşturmak için önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Altay, bu anlamda, Beyşehir, Cihanbeyli, Kulu ve Karapınar'da atık su arıtma tesisleri inşa edildiğini söyledi.

        Altay, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Meke'de örnek bir çalışma yürütüyoruz. Karapınar Atık Su Arıtma'dan çıkan suyun Meke Gölü'ne aktarılmasıyla ilgili çalışma yürütüyoruz. Beyşehir Gölü'nü insan kaynaklı kirlilikten kurtaracağız. Su azlığı yaşadığımız bugünlerde tasarrufa daha çok önem vermemiz gerekiyor. Su hayattır. Suyumuzu korumak hepimizin görevi. Suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum."

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