Akşehir 10. Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Akşehir Belediyesi ve Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneğinin (AKFAD) 65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında düzenlediği "Emek ve İnsan" konulu 10. Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Ülke ve dünya fotoğrafçılık sanatına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya 30 ülkeden toplam 705 fotoğrafçı katıldı.

Seçici kurulun toplam 2 bin 620 fotoğrafı değerlendirdiği yarışma sonucunda, yarışmaya Türkiye’den katılan Abdurrahman Çetin “Anadolu Kadını” adlı fotoğrafıyla birinci oldu.

Yarışmaya Çin'den katılan Kunping CHEN "Cleaning 1" adlı eseri ile ikinci, yine Çin’den katılan Hsiao Wei OU "Brewing Soy Sauce" adlı eseriyle üçüncü oldu.

6 mansiyon ve 3 özel ödülün de belirlendiği toplantıda, En İyi Fotoğrafçı (Açık Mavi Rozet) ödülünü ise tüm bölümlerde en fazla kabul sergileme ve ödül alan Yılmaz Keleş kazandı.