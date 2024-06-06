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        Yanlış kurban kesimi etin bozulmasını hızlandırıyor

        MELİKE KESKİN - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Gürbüz, kurban kesiminin önemine işaret ederek, "Hayvan kesildiğinde eğer yeterince kan akıtılmamışsa, kan mikroorganizmaların gelişmesi için çok uygun bir ortam olduğu için kısa süre içinde etlerin bozulmasına sebep olabilir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:54 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:54
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        Yanlış kurban kesimi etin bozulmasını hızlandırıyor
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        MELİKE KESKİN - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Gürbüz, kurban kesiminin önemine işaret ederek, "Hayvan kesildiğinde eğer yeterince kan akıtılmamışsa, kan mikroorganizmaların gelişmesi için çok uygun bir ortam olduğu için kısa süre içinde etlerin bozulmasına sebep olabilir." dedi.

        Gürbüz, AA muhabirine, son yıllarda yapılan yasa ve yönetmelik düzenlemeleriyle sağlıklı hayvana ulaşmanın kolaylaştığını söyledi.

        Kurban seçiminde hayvanın kulaklarını ve kuyruklarını sık sık hareket ettirip ettirmediğine, çevresel hareketlere karşı tepkisine, topallayıp topallamadığı gibi hususlara dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Gürbüz, kulak küpe numarasına sahip hayvanların alınması gerektiğini dile getirdi.

        Sağlıksız hayvanların alınmasının ilerleyen süreçte enfeksiyonların yayılmasına sebep olabileceğine dikkati çeken Gürbüz, "Yanlış hayvan seçimi hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların yayılmasına sebep olabilir. Özellikle bakteriyel ve paraziter enfeksiyonların yayılmasına da bir kapı açmış oluruz. Hastalıklı hayvanlar asla ve asla kurban edilmemelidir." diye konuştu.

        - "Derinin üst yüzeyi ete değmemeli"

        Yanlış kurban kesiminin de olumsuz sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Gürbüz, kurban kesiminin işinin ehli kişiler tarafından keskin bıçaklarla yapılması gerektiğini ifade etti.

        Gürbüz, kesim sırasında dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Birinci önceliğimiz, hayvandan yeterince kan akımını sağlamamız gerekir. Eğer yeterince kan akımı sağlanmazsa etlerin muhafazasında çok ciddi sorunlar ortaya çıkar. Hayvanlar kesildiğinde eğer yeterince kan akıtılmamışsa, kan mikroorganizmaların gelişmesi için çok uygun bir ortam olduğu için kısa süre içerisinde etlerin bozulmasına sebep olabilir. Çok sayıda mikroorganizma içeren derinin üst yüzeyinin ete kesinlikle değmemesi gerekiyor. İç organlar çıkarılırken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü sindirim sisteminin içerisi çok sayıda mikroorganizma içermektedir. Bu mikroorganizmaların bir kısmı hastalık oluştururken, bir kısmı da etlerin bozulmasına sebebiyet verebilir. Sindirim sisteminin bir bütün olarak karkastan ayrılması ve ayrı bir alana götürülmesi önemli."

        - "Normalin dışında görünümü olan parçalar sokak hayvanlarına verilmemeli"

        Akciğer, karaciğer, böbrek, dalak gibi organlarda eğer normalin dışında bir görünüm söz konusuysa tüketilmemesi ve sokak hayvanlarına verilmemesi gerektiğini belirten Gürbüz, "Çünkü parazitel hastalıkların bulaşmasında sokak hayvanları ara konakçı vazifesi görmektedir. Dolayısıyla bu tür şeylerin asla ve asla çevreye gelişigüzel atılmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Gürbüz, kurban etlerinin uzun süre ve güvenli şekilde muhafaza edilebilmesi için hayvan seçimi, kesimi ile muhafaza sürecinin iyi yönetilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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