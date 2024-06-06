Yunak'ta kermes ve sergi etkinliği

Kermes sonrası, İnönü Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından hazırlanan resim, teknoloji ve tasarım sergisinin açılışı yapıldı.

İlçedeki okulların ihtiyaçlarına katkı sağlamak, dar gelirli öğrencilere destek olmanın amaçlandığı etkinliğe Yunak Merkez Hacı Tekin İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve İnönü Ortaokulu ev sahipliği yaptı.

Konya'nın Yunak ilçesinde, merkeze bağlı ilk ve orta okul öğrencileri tarafından kermes programı ve sergi açılışı düzenlendi.

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