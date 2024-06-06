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        Yunak'ta kermes ve sergi etkinliği

        Konya'nın Yunak ilçesinde, merkeze bağlı ilk ve orta okul öğrencileri tarafından kermes programı ve sergi açılışı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:58 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:58
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        Yunak'ta kermes ve sergi etkinliği
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        Konya'nın Yunak ilçesinde, merkeze bağlı ilk ve orta okul öğrencileri tarafından kermes programı ve sergi açılışı düzenlendi.

        İlçedeki okulların ihtiyaçlarına katkı sağlamak, dar gelirli öğrencilere destek olmanın amaçlandığı etkinliğe Yunak Merkez Hacı Tekin İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve İnönü Ortaokulu ev sahipliği yaptı.

        Kermes sonrası, İnönü Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından hazırlanan resim, teknoloji ve tasarım sergisinin açılışı yapıldı.

        Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan da açılan sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

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