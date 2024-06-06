Vali Vahdettin Özkan, AMATEM binası inşaatını denetledi

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kampüsündeki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni AMATEM binası inşaatında incelemelerde bulundu.

İncelemede bulunduğu tesis hakkında yetkililerden bilgi alan Özkan, çocukların zararlı maddelerden muhafaza edilmesiyle ilgili tedbirlerin etkinleştirilmesinin geleceğe güvenle bakılmasının en önemli bileşeni olduğunu dile getirdi.

Madde bağımlılığı konusunda ailelere büyük rol düştüğünü vurgulayan Özkan, şöyle konuştu:

"Zararlı maddeler dediğimiz zaman artık bütün dünyada en önemli sorun. Ülkemizde, şehrimizde de insanlarımızı, bütün anneleri, babaları tedirgin eden çok önemli bir sorun. Aynı zamanda il bazlı eylem planlarımız var. İl bazlı eylem planlarında hem madde arzının kontrol altında tutulması, engellenmesi ve daha sonra da rehabilitasyon faaliyetleri. Rehabilitasyon ve tedavi faaliyetleriyle ilgili Sağlık Bakanlığımız ve hekimlerimizle beraber yüksek derecede bir performans ortaya konularak milletimize, insanlarımıza, şehrimize bu hizmet sunuluyor."