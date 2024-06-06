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        Konya'da restorandaki cinayete ilişkin sanıkların yargılanması sürüyor

        Konya'nın Karatay ilçesinde etli ekmek restoranında alacak meselesinden 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 14:07 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:07
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        Konya'da restorandaki cinayete ilişkin sanıkların yargılanması sürüyor
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        Konya'nın Karatay ilçesinde etli ekmek restoranında alacak meselesinden 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Konya 8. Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Y. ile başka bir suçtan tutuklu sanık Yahya A. ve taraf avukatları katıldı.

        Söz verilen sanık Mehmet Y, hakkındaki suçlamaları reddetti.

        Olay günü karşı tarafın kendisine zorla senet imzalatmaya çalıştığını iddia eden Mehmet Y, "İmzalamayı reddettiğim için bana silah çekildi. Olayda sadece kendimi korumaya çalıştım. Öldürme amacıyla hareket etmedim." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, dinlenmeyen sanıkların dinlenmesine ve sanık Mehmet Y'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi Söğütpınar Sokak'taki etli ekmek restoranında 19 Mayıs 2023'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Aksöz hayatını kaybetmiş, Ulgar A. yaralanmıştı, 5 kişi hakkında dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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