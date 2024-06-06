Konya'da restorandaki cinayete ilişkin sanıkların yargılanması sürüyor

Konya'nın Karatay ilçesinde etli ekmek restoranında alacak meselesinden 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 8. Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Y. ile başka bir suçtan tutuklu sanık Yahya A. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Mehmet Y, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Olay günü karşı tarafın kendisine zorla senet imzalatmaya çalıştığını iddia eden Mehmet Y, "İmzalamayı reddettiğim için bana silah çekildi. Olayda sadece kendimi korumaya çalıştım. Öldürme amacıyla hareket etmedim." ifadesini kullandı.