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        Karapınar'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında, kursiyertlerin hazırladığı eserlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:58 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:58
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        Karapınar'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında, kursiyertlerin hazırladığı eserlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

        Karapınar ASEM binasındaki serginin açılışına Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal ile çok sayıda davetli katıldı.

        Sergi açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bağcı, her zaman, her yerde, herkes için eğitim düsturuyla hareket ettiklerini belirterek, "Geçen yıl içerisinde 485 kurs düzenledik, yaklaşık beş bin kursiyer kişisel becerilerini geliştirerek üretime katıldı." dedi.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Öztürk ve ziyaretçiler sergi alanını gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

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