Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sulama kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sulama kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Seydişehir Karabulak Mahallesinden DSİ sulama kanalına düşen köpeği görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sulama kanalına düşen köpeği kurtardıktan sonra doğal ortamına bıraktı.
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