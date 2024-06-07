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        Mazbatasını alamadan hayatını kaybeden muhtarın hikayesini eşi tamamlayacak

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Hüyük ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası mazbatasını alamadan yaşamını yitiren muhtarın yerine seçilen eşi, kocasının yarım kalan hayallerini ve hikayesini tamamlamak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:08 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:08
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        Mazbatasını alamadan hayatını kaybeden muhtarın hikayesini eşi tamamlayacak
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Hüyük ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası mazbatasını alamadan yaşamını yitiren muhtarın yerine seçilen eşi, kocasının yarım kalan hayallerini ve hikayesini tamamlamak istiyor.

        Ulupınar Mahallesi Muhtarlığı ikinci dönemi için 31 Mart'ta yeniden seçilen Ayhan Küçükyılmaz (49), mazbatasını alamadan 4 Nisan'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Yenilenen seçimler için Küçükyılmaz'ın 43 yaşındaki eşi Nazmiye Küçükyılmaz da aday oldu. Küçükyılmaz, 2 Haziran'daki muhtarlık seçimini aldığı 164 oyla iki adayı geride bırakarak kazandı.

        - Acısını kenara bırakıp, eşinin emaneti gibi gördüğü muhtarlığı aldı

        Mahalleliye en iyi hizmeti sunmak isteyen Küçükyılmaz, AA muhabirine, kızı Zehra'nın cesaretlendirmesiyle muhtarlığa aday olmaya karar verdiğini söyledi.

        Eşini kaybetmenin acısıyla zor günler geçirdiğini aktaran Küçükyılmaz, eşinin emanetini devralmanın buruk mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Küçükyılmaz, çeyrek asırlık hayat arkadaşının hikayesini tamamlamak için elinden geleni yapacağını belirterek, şöyle konuştu:

        "Eşimin vefatıyla seçimin arası çok kısa bir zamandı. Benim için çok sıkıntılı bir süreçti ama bunu kazanmak, acıma bir nebze su serpti. Eşimin görevini devralmam beni memnun etti, rahatlattı. Kayınpederim eski muhtardı. Eşim, ondan devralmıştı. Ben de ondan devralmış oldum. Seçmenlerim beni hep güler yüzle karşıladı. Eşimin hikayesinin yarım kalmasını istemedim. Özellikle bu, kızım için de çok önemliydi. Babasının kazandığı mazbatanın, başkasına gitmesini istemedi. O yüzden ben de o acımın içinde, tüm gayretimle bunu almak için mücadele verdim. Halkımız, sevenlerimiz de çok destekledi."

        - "Eğer annem aday olmasaydı, ben aday olacaktım"

        Küçükyılmaz'ın kızı Zehra (22) da 31 Mart seçiminden sonra ailece mutluluklarını yaşayamadan babasını kaybettiklerini ifade etti.

        Babasının kazandığı mazbatayı, bırakmak istemediğini anlatan Küçükyılmaz, "Annemle beraber bir karar verip, adaylığını açıkladık. Annem adaylık konusunda biraz düşünceliydi ve kararsızdı. Onu ikna etmeye çalıştım. Kendine güvenmesi için destek oldum. Eğer annem aday olmasaydı, ben aday olacaktım. Babamın hikayesinin yarım kalmasını istemiyordum. Bu konuda da kendime güveniyordum. Bu süreçte anneme destek oldum. Sonucu da güzel oldu. Babam adına bunu kazandığımız için çok mutluyum. Hem annemle hem de babamla gurur duyuyorum." dedi.

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