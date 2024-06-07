Mazbatasını alamadan hayatını kaybeden muhtarın hikayesini eşi tamamlayacak

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Hüyük ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası mazbatasını alamadan yaşamını yitiren muhtarın yerine seçilen eşi, kocasının yarım kalan hayallerini ve hikayesini tamamlamak istiyor.

Ulupınar Mahallesi Muhtarlığı ikinci dönemi için 31 Mart'ta yeniden seçilen Ayhan Küçükyılmaz (49), mazbatasını alamadan 4 Nisan'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yenilenen seçimler için Küçükyılmaz'ın 43 yaşındaki eşi Nazmiye Küçükyılmaz da aday oldu. Küçükyılmaz, 2 Haziran'daki muhtarlık seçimini aldığı 164 oyla iki adayı geride bırakarak kazandı.

"Eşimin vefatıyla seçimin arası çok kısa bir zamandı. Benim için çok sıkıntılı bir süreçti ama bunu kazanmak, acıma bir nebze su serpti. Eşimin görevini devralmam beni memnun etti, rahatlattı. Kayınpederim eski muhtardı. Eşim, ondan devralmıştı. Ben de ondan devralmış oldum. Seçmenlerim beni hep güler yüzle karşıladı. Eşimin hikayesinin yarım kalmasını istemedim. Özellikle bu, kızım için de çok önemliydi. Babasının kazandığı mazbatanın, başkasına gitmesini istemedi. O yüzden ben de o acımın içinde, tüm gayretimle bunu almak için mücadele verdim. Halkımız, sevenlerimiz de çok destekledi."