Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 2 kişi başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

        Konya'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 kişiden biri hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 2 kişi başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 kişiden biri hastaneye kaldırıldı.

        Merkez Selçuklu ilçesi Muhammed İkbal Parkı'nda yürüyen Rümeysa K. (21), sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Köpeklerden birinin bacağından ısırması sonucu yaralanan Rümeysa K'nin yardımına çevredekiler koştu.

        Büyük korku yaşayan kadın, ambulansla Konya Numune Hastanesine götürüldü.

        Merkez Selçuklu ilçesindeki Nenehatun Parkı'nda da bir kişiye saldıran sahipsiz köpekler, barınağa götürüldü.

        Bunun üzerine çevredeki bir kadın ise belediye çalışanlarına tepki gösterdi.

        Bölgede kısa süreli arbede yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Müsilajın balığı vurduğu ortaya çıktı!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Buruk ve Özbek'ten Mourinho yorumu!
        Buruk ve Özbek'ten Mourinho yorumu!
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme

        Benzer Haberler

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Mazbatasını alamadan hayatını kaybeden muhtarın hikayesini eşi tamamlayacak
        Mazbatasını alamadan hayatını kaybeden muhtarın hikayesini eşi tamamlayacak
        Selçuklu sultanlarının sikkeleri 'Darü'l-Mülk' sergisinde
        Selçuklu sultanlarının sikkeleri 'Darü'l-Mülk' sergisinde
        4 saat arayla ölü bulunan kız kardeşlerden abla da hap içmiş
        4 saat arayla ölü bulunan kız kardeşlerden abla da hap içmiş
        Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
        Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
        Yalıhüyük'te "Hayat Boyu Öğrenme Sergisi" açıldı
        Yalıhüyük'te "Hayat Boyu Öğrenme Sergisi" açıldı