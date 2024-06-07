Konya'da 2 kişi başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

Bunun üzerine çevredeki bir kadın ise belediye çalışanlarına tepki gösterdi.

Merkez Selçuklu ilçesindeki Nenehatun Parkı'nda da bir kişiye saldıran sahipsiz köpekler, barınağa götürüldü.

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