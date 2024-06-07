Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
Altay, yaptığı yazılı açıklamada, YKS'nin gençlerin yaşamlarında önemli dönemeçlerden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Gençlerimizin başarıları ve hayalleri ülkemizin yarınları için büyük önem taşıyor. Bu sınav, sizlerin başarılı yarınlara atacağınız ilk adım olacaktır. Ancak başarı sadece sınav sonuçlarından ibaret değildir. Azminiz, kararlılığınız ve çalışma disiplininiz, hayatınız boyunca size rehberlik edecek en önemli değerlerdir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, sizlerin eğitim hayatınızı en iyi şekilde sürdürebilmeniz için tüm gücümüzle yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sınava girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."
- Adaylara ve refakatçilere ücretsiz ulaşım
8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü yapılacak YKS için giriş belgesini gösteren öğrenciler, refakatçisi ve sınav görevlileri Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.
Ayrıca, cumartesi ve pazar günleri ulaşım sorunu yaşanmaması için otobüs tarifeleri ile Selçuk Üniversitesi Kampüs ve adliye tramvay hatlarına ek sefer planlaması yapıldı.
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