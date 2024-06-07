Konya'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı
Konya'nın Sarayönü ilçesinde, jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde, jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ayağı kırık bir balaban kuşunun bulunduğu ihbarını aldı.
Ekipler, yaralı kuşu bulan vatandaştan alıp, tedavisi için Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim etti.
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