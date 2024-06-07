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        Konya'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde, jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:26 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:26
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        Konya'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı
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        Konya'nın Sarayönü ilçesinde, jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ayağı kırık bir balaban kuşunun bulunduğu ihbarını aldı.

        Ekipler, yaralı kuşu bulan vatandaştan alıp, tedavisi için Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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