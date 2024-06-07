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        Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır, Hüyük Belediye Başkanı Sefer'i ziyaret etti

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:30 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:30
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        Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır, Hüyük Belediye Başkanı Sefer'i ziyaret etti
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        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer'i ziyaret etti.

        Bayındır ve Sefer, Göl Havzası hakkında görüşme yaptı.

        Sefer, gazetecilere, Beyşehir ve Hüyük ile ilgili tüm çalışmalarda halkın menfaatleri doğrultusunda projeler hazırladıklarını söyledi.

        Projeleri sürekli istişare ederek hayata geçirdiklerini anlatan Sefer, Bayındır ve ekip arkadaşlarına ziyaretleri için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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