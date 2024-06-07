Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır, Hüyük Belediye Başkanı Sefer'i ziyaret etti
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer'i ziyaret etti.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer'i ziyaret etti.
Bayındır ve Sefer, Göl Havzası hakkında görüşme yaptı.
Sefer, gazetecilere, Beyşehir ve Hüyük ile ilgili tüm çalışmalarda halkın menfaatleri doğrultusunda projeler hazırladıklarını söyledi.
Projeleri sürekli istişare ederek hayata geçirdiklerini anlatan Sefer, Bayındır ve ekip arkadaşlarına ziyaretleri için teşekkür etti.
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