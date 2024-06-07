Beyşehir Kaymakamı Akpınar, lise öğrecilerinin yıl sonu sergisine katıldı

Sergide, okulda öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan çeşitli resim ve sanat eserleri yer aldı.

Akpınar ve beraberindekiler Üzümlü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yıl sonu karma resim sergisinin açılış programına katıldı.

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