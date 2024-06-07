Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde, 150 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Kulu ilçesinde, 150 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği ihbarını aldı.

        Harekete geçen ekipler, drone yardımıyla bahçedeki Hint kenevirlerini görüntüledi.

        Operasyonda 150 kök kenevir ele geçirilirken, Z.Ş. gözaltına alındı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğine tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
        Nuran, "Pencereden kaçtı" ihbarıyla 3 yıldır aranıyordu! Flaş gelişme!
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        56 milyar dolarlık restleşme!
        56 milyar dolarlık restleşme!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Karadutun bilinmeyen 7 faydası!
        Karadutun bilinmeyen 7 faydası!
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti

        Benzer Haberler

        Beyşehir Kaymakamı Akpınar, lise öğrecilerinin yıl sonu sergisine katıldı
        Beyşehir Kaymakamı Akpınar, lise öğrecilerinin yıl sonu sergisine katıldı
        Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır, Hüyük Belediye Başkanı Sefer'i ziyaret...
        Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır, Hüyük Belediye Başkanı Sefer'i ziyaret...
        Konya'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı
        Konya'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavi altına alındı
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, YKS'ye girecek öğrencilere başarıl...
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, YKS'ye girecek öğrencilere başarıl...
        Parkta yürüyen Rümeysa, sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı
        Parkta yürüyen Rümeysa, sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı
        Konya'da 2 kişi başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
        Konya'da 2 kişi başıboş köpeklerin saldırısına uğradı