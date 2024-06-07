Kadınhanı ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

İlçede öğle saatlerinden sonra başlayan yağmur, kısa sürede sağanağa dönüşürken, bazı mahallerde ise dolu etkili oldu.

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