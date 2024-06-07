Kadınhanı ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğle saatlerinden sonra başlayan yağmur, kısa sürede sağanağa dönüşürken, bazı mahallerde ise dolu etkili oldu.
Sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.
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