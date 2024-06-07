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        Konya'da 2 servis aracının çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Konya'nın Karatay ilçesinde 2 servis aracının çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 19:39 Güncelleme: 07.06.2024 - 19:39
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        Konya'da 2 servis aracının çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Konya'nın Karatay ilçesinde 2 servis aracının çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        M.A. yönetimindeki 42 C 0408 plakalı servis aracı, Fevziçakmak Mahallesi 10723. Sokak'ta H.A. idaresindeki 42 C 0572 plakalı servis aracıyla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle M.A'nın kullandığı araç devrilirken, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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