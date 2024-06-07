Konya'da 2 servis aracının çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Konya'nın Karatay ilçesinde 2 servis aracının çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Konya'nın Karatay ilçesinde 2 servis aracının çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
M.A. yönetimindeki 42 C 0408 plakalı servis aracı, Fevziçakmak Mahallesi 10723. Sokak'ta H.A. idaresindeki 42 C 0572 plakalı servis aracıyla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle M.A'nın kullandığı araç devrilirken, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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