Karapınar'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Yürüyüşe Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, kurum müdürleri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçedeki Anıt Meydanı'nda toplananlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için Sultan Selim Camii önüne kadar yürüdü.

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