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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir Gölü'nde kaçak avlananlara para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:09 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:09
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Beyşehir Gölü'nde kaçak avlananlara para cezası uygulandı.

        Gölde su ürünlerinin üreme döneminde olması sebebiyle 15 Mart'ta başlayan av yasağı devam ediyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Gölü'nde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, av yasağı döneminde gölden avlandıkları tespit edilenlere para cezası yazıldı.

        - Beyşehir-Antalya kara yolunda denetim yapıldı

        Beyşehir-Antalya kara yolunda yolcu, yük ve tehlikeli madde taşıyan araçlar denetlendi.

        Beyşehir-Antalya kara yolunun 21. kilometresindeki kontrol noktasında yolcu, yük ve tehlikeli madde taşıyan araçlar denetime tabi tutuldu.

        Yaklaşık 90 aracın denetlendiği uygulamada, kurallara uymayan ve eksiklikleri tespit edilen araç sürücülerine işlem yapıldı.

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