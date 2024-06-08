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        Konya'da sağanak ve dolu

        Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bazı binaların bodrumlarıyla park ve bahçeler sular altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 19:57 Güncelleme: 08.06.2024 - 19:57
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        Konya'da sağanak ve dolu
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        Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bazı binaların bodrumlarıyla park ve bahçeler sular altında kaldı.

        İlçede öğle saatlerinden sonra başlayan yağmur, kısa sürede sağanağa dönüşürken, Kırkpınar Mahallesi'nde dolu etkili oldu.

        Konya-Ankara yolunda ise yoğun yağış nedeniyle sürücülerin ilerlemekte zorlandığı görüldü. Ankara Caddesi'nde bir petrol istasyonuna isabet eden yıldırım ise elektrik aksamına zarar verdi.

        Yağış nedeniyle bazı binaların bodrum katları, park ve bahçeleri su bastı.

        Su baskınlarına İtfaiye, KOSKİ ve Kulu Belediyesi ekipleri müdahale etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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