Konya'da sağanak ve dolu
Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bazı binaların bodrumlarıyla park ve bahçeler sular altında kaldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bazı binaların bodrumlarıyla park ve bahçeler sular altında kaldı.
İlçede öğle saatlerinden sonra başlayan yağmur, kısa sürede sağanağa dönüşürken, Kırkpınar Mahallesi'nde dolu etkili oldu.
Konya-Ankara yolunda ise yoğun yağış nedeniyle sürücülerin ilerlemekte zorlandığı görüldü. Ankara Caddesi'nde bir petrol istasyonuna isabet eden yıldırım ise elektrik aksamına zarar verdi.
Yağış nedeniyle bazı binaların bodrum katları, park ve bahçeleri su bastı.
Su baskınlarına İtfaiye, KOSKİ ve Kulu Belediyesi ekipleri müdahale etti.
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