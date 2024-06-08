İç Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı

Etkinliğin yarın protokol günü olduğunu ifade eden Ulutaş, "Yarışma yarın sona erecek. Tüm yamaç paraşütü ve doğa sporları meraklılarını bekliyoruz." dedi.

Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın bölgenin turizm potansiyelini tanıtmayı hedeflediğini söyledi.

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