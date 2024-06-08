İç Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı
Konya'da İç Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı.
Konya'da İç Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı.
Karapınar ilçesinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 40 paraşütçü havalandı.
Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın bölgenin turizm potansiyelini tanıtmayı hedeflediğini söyledi.
Etkinliğin yarın protokol günü olduğunu ifade eden Ulutaş, "Yarışma yarın sona erecek. Tüm yamaç paraşütü ve doğa sporları meraklılarını bekliyoruz." dedi.
Şampiyonada darta ayak basan 2 paraşütçü başarılı oldu.
Etkinlikte enduro motosikletçilerinin gösterisi ise izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.
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