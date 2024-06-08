Konya'da üzerine beton mikseri devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Konya'nın Çumra ilçesinde üzerine beton mikseri devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Konya'nın Çumra ilçesinde üzerine beton mikseri devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Fethiye Mahallesi'nde 20 AJL 305 plakalı dökme çimento yüklü beton mikseri, Osman Aksoy yönetimindeki 42 ASC 696 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Aksoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni Çumra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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