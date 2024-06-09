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        Konya ve çevre illerde YKS'de Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı

        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 10:58 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:58
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        Konya ve çevre illerde YKS'de Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı
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        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) gerçekleştiriliyor.

        Konya'da sınav salonlarının bulunduğu okullara giden adaylar, kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı.

        Görevliler, kapıların kapatılmasına doğru okul çevresinde adaylara uyarılarda bulundu. Sınav için okullara girişler, 10.00'da sona erdi.

        Adayların aileleri okulların dışında sınavın tamamlanmasını bekliyor.

        - Aksaray

        Aksaray'da da adaylar, gerekli kontrollerin ardından sınav yapılacak okul binalarına giriş yaptı.

        Görevliler, kapıların kapatılmasına sayılı dakikalar kala okul çevresinde adayları uyardı.

        Sınav için okullara girişler 10.00'da sona erdi. Aileler de öğrenciler için Kur'anı Kerim okuyup, dua etti.

        - Karaman

        Karaman'da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde bulunan fakültelerde sınava girecek öğrenciler evrak kontrolü ardından binalara alındı.

        Polis ekipleri, kampüs içerisinde gürültü yapılmaması için önlem aldı.

        Veliler, sınava giren öğrenciler için Kur'an-ı Kerim okudu.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da adaylar, gerekli kontrollerin ardından sınav yapılacak okul binalarına giriş yaptı.

        Sınavın başlamasıyla aileler de okul çevrelerinde öğrenciler için dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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