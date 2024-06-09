Konya ve çevre illerde YKS'de Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) gerçekleştiriliyor.
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) gerçekleştiriliyor.
Konya'da sınav salonlarının bulunduğu okullara giden adaylar, kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı.
Görevliler, kapıların kapatılmasına doğru okul çevresinde adaylara uyarılarda bulundu. Sınav için okullara girişler, 10.00'da sona erdi.
Adayların aileleri okulların dışında sınavın tamamlanmasını bekliyor.
- Aksaray
Aksaray'da da adaylar, gerekli kontrollerin ardından sınav yapılacak okul binalarına giriş yaptı.
Görevliler, kapıların kapatılmasına sayılı dakikalar kala okul çevresinde adayları uyardı.
Sınav için okullara girişler 10.00'da sona erdi. Aileler de öğrenciler için Kur'anı Kerim okuyup, dua etti.
- Karaman
Karaman'da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde bulunan fakültelerde sınava girecek öğrenciler evrak kontrolü ardından binalara alındı.
Polis ekipleri, kampüs içerisinde gürültü yapılmaması için önlem aldı.
Veliler, sınava giren öğrenciler için Kur'an-ı Kerim okudu.
- Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da adaylar, gerekli kontrollerin ardından sınav yapılacak okul binalarına giriş yaptı.
Sınavın başlamasıyla aileler de okul çevrelerinde öğrenciler için dua etti.
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