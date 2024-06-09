Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

AGD Konya Şube Başkanı Durmuş Ali Kara, burada ayptığı konuşmada, "İsrail, Filistin'e yönelik 8 ayı aşkın saldırılarında dün yeni bir caniliğe imza atarak Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresindeki 200'ü aşkın Filistinliyi şehit etti." dedi.

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