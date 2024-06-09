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        Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi üyeleri, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerlerinden edilen sivillerin yaşadığı kampa gerçekleştirdiği saldırıya karşı protesto düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 19:19 Güncelleme: 09.06.2024 - 19:19
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        Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi üyeleri, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerlerinden edilen sivillerin yaşadığı kampa gerçekleştirdiği saldırıya karşı protesto düzenledi.

        Kültür Park'ta toplanan AGD üyeleri ve vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar atarak, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı kampa düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

        Alanda önce Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

        AGD Konya Şube Başkanı Durmuş Ali Kara, burada ayptığı konuşmada, "İsrail, Filistin'e yönelik 8 ayı aşkın saldırılarında dün yeni bir caniliğe imza atarak Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresindeki 200'ü aşkın Filistinliyi şehit etti." dedi.

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