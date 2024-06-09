Karapınar'daki İç Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi

Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi.

Göktepe'deki final müsabakaları sonrasında genel klasmanda Oğuzhan Vuruşhan birinci, Ömer Faruk Karaoğlan ikinci, Sedat Şişman üçüncü oldu.

Takım klasmanında ise İnönü Havacılık Spor Kulübü birinci, Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü ikinci, Anka Havacılık Spor Kulübü üçüncü oldu.

Etkinlik kapsamında Karapınar Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından matrak oyunları ve okçuluk sporları icra edilirken, Enduro motor gösterileri de beğeniyle izlendi.