Konya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Konya'nın Ereğli ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Konya'nın Ereğli ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangın sonucu fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.