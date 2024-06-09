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        Konya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 23:45 Güncelleme: 09.06.2024 - 23:45
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        Konya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Yangın sonucu fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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