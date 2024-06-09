Konya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.